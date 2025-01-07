اختناق شخصين بالغاز السام في البويرة

أصيب شخصان باختناق وضيق في التنفس جراء تعرضهما لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمسكن أمام مقبرة الشهداء بلدية الهاشمية.

حيث خلّف الحادث تسمم شخصين لهما دوخة، تم إسعافهما ونقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات الهاشمية.

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