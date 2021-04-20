اختيار فناني النخبة لأداء شارات الأعمال الرمضانية محور نقاش ضيوف “zapping رمضان”

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق في برنامج اليوم الذي يقدمه كل من بلال قرباج وهدى جمعي الى قضية اغاني الجينريك، اين وضع اشهر الفنانين الجزائريين بصمتهم على شارات الأعمال الرمضانية لهذه السنة.

وفي مقدمتها اغنية “سولكينغ” في سلسلة” ميليونير” والتي تبث حصريا على قناة النهار.

وعن اهمية هذا النوع من التسويق للمسلسلات بإقحام مغنيين معروفين على الساحة الجزائرية في هذه الأعمال.

والتي تلقى صدى كبير عند المتابعين، كما سلف الذكر مثلا في اغنية ميليونير لسولكينغ، او اغنية “برافو” لجليل باليرمو، او اغنية “ليام” للمغني “فلان” والتي جاءت كشارات لبعض المسلسلات التي تعرض في هذا الشهر.

وحضر في هذه الحصة كل من الفنان المعروف نسيم الباي، ومغني الراب زاكو، بالإضافة الى الشاب رشدي لمناقشة هذا الموضوع.

بالإضافة الى الصحفية سامية مازوني وكالعادة الشيخ المحروسة.