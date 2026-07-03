اختيار محمد صافي المستغانمي شخصية العام للعمل التراثي 2026.. وزيرة الثقافة تهنئ 

هنأت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة الدكتور محمد صافي المستغانمي، لاختياره شخصية العام للعمل التراثي العربي لعام 2026.

وحسب بيان الوزارة تتقدم بن دودة، بأسمى عبارات التهاني وأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز، إلى الأستاذ الدكتور محمد صافي المستغانمي.

وهذا بمناسبة اختياره المستحق شخصية العام للعمل التراثي العربي لعام 2026، من قِبَل معهد المخطوطات العربية التابع ل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو.

وتؤكد بن دودة أن هذا التكريم العربي الرفيع يأتي تتويجا لمسيرة علمية حافلة بالعطاء، وتقديرا لإسهامات الأستاذ المستغانمي الجليلة في خدمة اللغة العربية والقرآن الكريم وعلومه البلاغية. وإثرائه المتواصل لحقول اللسانيات والدراسات اللغوية والقرآنية، ما جعله عَلَما من أعلام الجزائر ومفاخرها، وقامة باسقة في المشهد الثقافي العربي والدولي.

وستقام مراسم التكريم خلال فعاليات يوم المخطوط العربي_2026، الذي ينظمه معهد المخطوطات العربية يوم 15 سبتمبر 2026 بتونس، في محفل ثقافي عربيٍ جامع، يُبرز مكانة التراث المخطوط في صون الذاكرة والهوية الحضارية.

وتعرب الوزيرة عن بالغ اعتزازها بهذا التتويج المستحق، لتعتبره وسام فخر يُضاف إلى رصيد الثقافة الجزائرية، ودليلا ساطعا على المكانة المرموقة التي يحظى بها الباحث والعالم الجزائري في المحافل العربية والدولية.

وترفع الوزيرة إلى الدكتور محمد صافي المستغانمي أصدق الدعوات بدوام التوفيق والسداد، ومزيد من الألق والعطاء في خدمة الثقافة العربية وصون التراث المخطوط.