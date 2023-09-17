اخماد 15 حريقا في عدة مناطق من الوطن

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن الحالة العامة لحرائق الغابات حتى الساعة 23سا30د.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تم إخماد ثلاثة حرائق غابية في بجاية وعمليات إخماد ثلاثة أخرى ما زالت متواصلة.

كما تم إخماد حريقين في جيجل وعملية إخماد حريق ثالث ما زالت متواصلة، بالإضافة الى إخماد ثلاثة حرائق في تيزي وزو وعمليات إخماد حريقين آخرين ما زالت متواصلة.

وبولاية سكيكدة تم إخماد 3 حرائق وعملية إخماد آخر ما زالت متواصلة. كما تم إخماد حريقين في البليدة نهائيا وآخرين في البويرة والمدية.