ارتفاعها قد يصل إلى 8 أمتار.. أمواج عاتية بسواحل هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمواجا عاتية اتجاهها شمالية غربية ستضرب سواحل ولايات الشلف، وهران، ومستغانم. وذلك بدءا من صبيحة يوم غد الاثنين.

وأوضح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، أن الأمواج قد يصل ارتفاعها من 4 إلى 5 أمتار، وقد تصل احيانا من 6 إلى 8 أمتار.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن صلاحية النشرة الجوية تمتد من يوم غد الإثنين من الساعة 06 سا 00 د إلى غاية الساعة 15 سا 00 د.