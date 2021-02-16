ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 63 دولار للبرميل

قفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها، بـ13 شهرا بدعم من توزيع ناجح للّقاحات،يبشر بإحياء الطلب على الخام، ومواصلة المنتجين كبح الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي التداول مرتفعة 87 سنتا ما يعادل 1.39 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 63.30 دولار للبرميل.

وسجلت في وقت سابق من الجلسة 63.76 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 22 جانفي العام الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتا، أو 1.1 بالمائة، إلى 60.12 دولار للبرميل.

ولامست الاسعار 60.90 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير العام الماضي.

وسجلت أسعار النفط مكاسب بحوالي 5 في المائة الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار النفط على مدار الأسابيع القليلة الماضية أيضا وسط شح في الإمدادات يرجع إلى حد كبير لتخفيضات الإنتاج.