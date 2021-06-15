ارتفاع أسعار النفط في ظل احتمال تراجع وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع خام “برنت” للجلسة الرابعة، بظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية للسوق قريبا. علاوة على استمرار المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران.

وارتفع “مزيج برنت” 43 سنتا، أي ما يوازي 0.6 بالمائة لـ73.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 01 و34 دقيقة بتوقيت غرينتش. وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة أمس الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر، إذ زاد 41 سنتا، أي ما يعادل نسبة 0.6 في المائة إلى 71.29 دولار. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

واستؤنفت، يوم السبت في فيينا، المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. إلى جانب أطراف أخرى في اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي. ومن شأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق أن تمهد الطريق لرفع العقوبات عن إيران بما سيمكنها من استئناف تصدير النفط.