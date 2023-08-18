ارتفاع أسعار النفط وتراجع الدولار

عرفت أسعار النفط ارتفاعا أمس الخميس، بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، وذلك وسط تراجع الدولار وسعي البنك المركزي الصيني لدعم سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8 بالمئة عند التسوية إلى 84.12 دولار للبرميل.

فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 80.93 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني الذي يعاني من أزمات.

وكانت بيانات صدرت اول أمس الأربعاء أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت حوالي ستة ملايين برميل في الأسبوع الماضي. بفعل قوة عمليات التصدير ووتيرة تشغيل المصافي.

في حين شهد الدولار انخفاضاً، وسط توقعات بأنّ البنك المركزي الأميركي لم ينته بعد من رفع الفائدة.