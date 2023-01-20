ارتفاع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط ارتفاعا، في تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من حالة من التفاؤل في الأسواق حول تعافي الطلب في الصين.

ووفقا لبيانات “بلومبرغ”، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت“، بحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.44% إلى 86.54 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.21% إلى 80.50 دولار للبرميل.

وقال المحلل الاستراتيجى في “ساكسو ماركتس” تشارو تشانانا، إن “الأسعار ارتفعت مع استمرار التفاؤل بشأن الصيني”.

وبحسب تقارير فإن أعباء الإصابات بفيروس كورونا في الصين قد بلغ ذروته، الأمر الذي يعزز التفاؤل حول الطلب.