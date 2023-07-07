ارتفاع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، إرتفاعا، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.45% إلى 72.12 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو.

كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.41 بالمائة إلى 76.83 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأظهرت بيانات رسمية أمريكية تراجع مخزونات النفط للأسبوع الثالث على التوالي، إذ انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل.