ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم الاثنين وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 75.93 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار أو 2.2 بالمئة ليسجل 74.60 دولار.

وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من أربعة دولارات في وقت سابق من الجلسة. وقفز الخامان القياسيان بنسبة 7 بالمائة عند التسوية يوم الجمعة الماضي. بعد أن ارتفعا بأكثر من 13 بالمائة خلال الجلسة ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ جانفي الماضي.