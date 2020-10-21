ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر.. 252 حالة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بذلك، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 55091 حالة.

وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، تم تسجيل الاصابات الجديدة في 28 ولاية، بينما لم تسجل 20 ولاية أي إصابات جديدة.

هذا وقد تم تسجيل 7 وفيات جديدة خلال نفس الفترة.

ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 1880.

كما تم تسجيل 136 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 38482.

بينما يتواجد 37 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.