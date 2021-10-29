ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في الجزائر مجددا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأفاد بيان وزارة الصحة، عن تماثل 64 حالة للشفاء، فيما يتواجد 10 أشخاص في العناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الارتداء الإلزامي للقناع.

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الأربعاء الماضي، خلال مراسم التوقيع على البروتوكول الصحي المعتمد في الانتخابات المحلية. إن الوضعية الصحية تبشر بالخير.

وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة تحري الوقاية واليقظة. داعيا جميع من تأخروا عن التلقيح أن يلتقحوا لسلامة الجميع.

وأضاف الوزير “عندما فتحنا المجال الجوي، يمكن أن يضعنا هذا في خطر، في حالة ما إذا قدم إلى أرض الوطن. أشخاص مصابون بالوباء”.

وتابع الوزير “لاحظنا أنه في العديد من البلدان ارتفعت حالات الإصابة بالوباء مجددا. وفي حالة لا قدر الله سجلنا مجددا ارتفاعا في الإصابات سنتخذ الإجراءات اللازمة لحصره”.

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبدالرحمان بن بوزيد. أن الموجة الثالثة التي شهدتها الجزائر جراء الجائحة. كانت صعبة داعيا المواطنين الى التلقيح لكسب المناعة.

وأضاف بن بوزيد على هامش لقائه بوزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان لدراسة ومناقشة ملفات بين القطاعين، أن الجزائر عرفت 3 موجات للفيروس، أصعبهم كانت الموجة الثالثة حيث تطلبت الكثير من المجهودات لحماية المواطنين رغم النقائص أبرزها مادة الاكسجين.

كما أكد ووزير الصحة ان الدولة الجزائرية وضعت كل الامكانيات لتوفير الأكسجين والحد من الوباء وحماية المواطنين لاسيما ضمان التلقيح ووضع المراكز الخاصة بذالك في خدمة المواطن.

وتابع:”أماكن التلقيح مفتوحة في اي مكان وأدعو المواطنين الى الاسراع في التلقيح باعتبار ان اللقاح موجود ومتوفر ولا ننتظر موجة رابعة من أجل التلقيح.”

في سياق آخر، كشف بن بوزيد أن اللقاء الوطني للصحة سيعقد خلال شهر ديسمبر وهذا طبقا لأمر وتعليمات رئيس الجمهورية لاعادة المنظومة الصحية.