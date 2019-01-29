ارتفاع الاحتياطات الجزائرية من المحروقات غير التقليدية

عرفت إحتياطات الجزائر من المحروقات غير التقليدية ارتفاعا معتبرا، سمح للجزائر بالانتقال الى المركز الثالث عالميا بالنسبة للغاز و السابع عالميا بالنسبة للنفط.

حسب دراسة جديدة قامت بها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “آلنافت”.

التي أشارت إلى أن حجم الموارد قدر بتسعة آلاف وثماني مئة وثمانية عشرة تريليون قدم مكعب من الغاز.

الى جانب ألف ومئة وأربعة وتسعين مليار برميل من النفط، تتوزع على مناطق التالية:تيميميون، واد مية، تندوف، رقان،بركين وإليزي.

كاشفة بذلك أن الاحتياطات غير التقليدية، ارتفعت بنسبة ثلاثين بالمئة للغاز و بنسبة مئتان و خمسين بالمئة فيما يخص النفط.

و قد شملت هذه الدراسة التي تم اجراؤها بالتعاون مع ثلاث شركات نفطية دولية، على مساحة أكثر من مليون كلم مربع.

وتعد هذه الدراسة جزء من سلسلة دراسات قامت بها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

تناولت الامكانيات المنجمية الجزائرية من المحروقات التي تتضمن أربعة دراسات أخرى حول الغاز و النفط في البحر.