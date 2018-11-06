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ارتفاع الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر.. لهذا السبب !!

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ارتفاع الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر.. لهذا السبب !!
بقلم عبد الرحمان ناشف

ارتفعت الليرة التركية، إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقارب 3 أشهر، وهذا بعد إعفاء تركيا من العقوبات الأمريكية المسلطة على إيران.

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز،  أن تركيا من بين الـ 8 دول التي أعفتها أمريكا من العقوبات المفروضة على طهران.

إذ منحت إدارة ترامب، استثناءات لثماني دول لإستيراد النفط من إيران يُعتقد من بينهن تركيا، إيطاليا، الهند، اليابان ، كورية الجنوبية  والصين.

وبموجب الإعفاء، استأنفت تركيا شراء النفط والغاز الطبيعي من طهران بالنظر إلى الإتفاقيات المبرمة بين دولتين .

بهذا القرار شهدت الليرة التركية انتعاشا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي و الأورو.


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