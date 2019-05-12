ارتفاع بـ18.26 بالمائة في كمية الكيف المحجوزة خلال الثلاثي الاول من 2019

تم حجز 8.5 طن من القنب الهندي بالجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان.

وسجلت الحصيلة ارتفاعا بنسبة 18.26% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.

و أوضح بيان الديوان الذي يستند على حصيلة مصالح مكافحة المخدرات من درك وطني وشرطة وجمارك، أن كمية القنب الهندي المحجوزة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغت 8.547,016 كغ سجلت منها نسبة 44.14% بمنطقة غرب الوطن”.

و حسب التقرير فإن 23.19% من الكمية المحجوزة تم تسجيلها في وسط البلاد و 21.08% بالجنوب و 11.59% بشرق البلاد.

أما فيما يتعلق بالمخدرات الصلبةي يضيف ذات المصدري فقد تم حجز في نفس الفترة 302.05,074 غرام مقارنة ب 1.185,540 غرام سنة 2018 مسجلا ارتفاعا بنسبة 25.40%.

كما سجلت ذات المصادر انخفاضا في كمية الهيروين المحجوزة بنسبة 93.71% حيث انتقلت من 17.45 غرام إلى 1.09 غرام في حين عرفت المواد المهلوسة ارتفاعا بنسبة 28% حيث انتقلت من 416.715 قرص مهلوس إلى 533.710 قرص خلال نفس الفترة.