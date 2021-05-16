ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني على غزة إلى 174 شخصا

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ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني على غزة إلى 174 شخصا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وفاة 23 شخصا، وإصابة 50 آخرين، جراء الغارات الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة.

ليرتفع بذلك، ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة في يومه السابع إلى 174 شهيدا.

ومن بين الضحايا، 47 طفلا و29 سيدة و1200 إصابة بجراح مختلفة، ولازال العدد مرشح للزيادة.

وتم استهداف منازل المدنيين، ومكاتب قادة من حماس ومفترقات طرق.

وحسب الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، استهدف الاحتلال الصهيوني، 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض.


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