ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن إرتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكثر من عام، إلى 42718 شهيدا على الأقل.

وجاء في بيان للوزارة، إنها أحصت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية “115 شهيدا و487 إصابة” نقلوا إلى المستشفيات.

وأشارت الوزارة، إلى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 100282 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

كما ارتكبت القوات الإسرائيلية 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.