ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 46,899 شهيدًا و110,725 جريحًا

علنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 46,899 شهيدًا و110,725 جريحًا.

وأفادت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر جديدة بحق عائلات فلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 23 شخصًا وإصابة 83 آخرين. وأوضحت أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط منع الاحتلال لوصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 46,876 فلسطينيًا وإصابة 110,642 آخرين، مما يكشف عن تصاعد حدة الهجمات التي خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة. العدوان تسبب في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، أي ما يقارب 1.9 مليون شخص، مما عمّق المعاناة اليومية للمواطنين في ظل استمرار استهداف البنية التحتية والمناطق السكنية.

الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا مع استمرار العدوان، وسط مطالبات دولية عاجلة بوقف هذه الاعتداءات وتمكين الطواقم الطبية والإغاثية من أداء مهامها لإنقاذ الأرواح.