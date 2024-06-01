ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36379 شهيدا

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ارتفعت إلى 36379 شهيدا و82407 مصابين.

وأوضح ذات المصدر، إن الاحتلال ارتكب، خلال آخر 24 ساعة، 5 مجازر جديدة ضدّ المدنيين في قطاع غزة،وصل منها 95 شهيدا إلى المستشفيات، بالإضافة إلى 350 جريحا.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “الأونروا”، قد اعلنت تدمير وتضرر أكثر من 170 منشأة تابعة للوكالة في مختلف أنحاء ‌قطاع غزة.

وأوضحت “الأونروا” إن قوات الاحتلال أضرمت النار في خيام النازحين في مدرسة تابعة للوكالة في مخيم جباليا، مشيرة إلى استشهاد نازحين، بينهم أطفال، في أثناء لجوئهم إلى المدارس التابعة للوكالة والتي حاصرتها الدبابات الصهيونية في المخيم.