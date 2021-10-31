ارتفاع رهيب في عدد الوفيات بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 40993 إصابة جديدة و1158 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 8513790 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 238538 حالة بعد تسجيل 1158 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 27115 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 7358539 حالة شفاء.

هذا وتلقى أكثر من 56.7 مليون شخص في روسيا جرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما استكمل أكثر من 50.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.