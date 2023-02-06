ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا إلى نحو 720 قتيلا

أعلن المرصد السوري، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفعل الزلزال المدمّر الذي ضرب جميع المناطق في سورية إلى 720 حتى اللحظة.

بينما لا تزال هناك المئات من العائلات تحت أنقاض المنازل المدمرة في معظم مدن وبلدات الشمال السوري.

وضرب فجر اليوم، زلزال عنيفا منطقة شرق المتوسط، تبعه هزات ارتدادية.

وسقطت مباني بشكل كامل وجزئي في 58 قرية وبلدة ومدينة في سورية غالبيتها ضمن مناطق شمال غرب سورية. كما تسبب بأضرار في عموم مناطق شمال غرب سوريا.

في حين لاتزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن عالقين تحت عشرات المباني المدمرة.

ويطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجهات الدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ المصابين والوقوف على الكارثة الإنسانية، في ظل ضعف فرق الإنقاذ السورية.

كما يطالب السلطات التركية باستقبال الجرحى وإدخال فرق طبية تركية للمساعدة في عملية الإنقاذ.