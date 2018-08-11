ارتفاع ضحايا زلزال أندونيسيا إلى 387 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة “لومبوك” الإندونيسية الأحد الماضي، إلى 387 قتيلا.

و فق ما أفادت به الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

ونقلت مصادر إعلامية عن الهيئة قولها اليوم السبت، أنّ الزلزال أسفر عن نزوح نحو 390 ألف شخص.

وتدمير قرابة 68 ألف منزلي وأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

و أشارت الهيئة الى أنّه لا يزال هناك أشخاص تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على سلّم ريشتر.

وأتى هذا الزلزال بشكل تام على بعض القرى في الجزيرة البالغة مساحتها حوالى 4700 متر مربع.

وبات السكان ينامون في العراء بعيدا عن منازلهم خوفا من هزات

ارتدادية قد تلحق المزيد من الأضرار.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى “حزام النار” وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ.

المعرّض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.