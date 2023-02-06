ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 1121 قتيلا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلا و7 آلاف 634 مصابا وانهيار ألفين و834 مبنى.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغانـ خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ بأنقرة، إن الزلزال خلف خسائر كبيرة، وإن السلطات استنفرت كل الوسائل لتجاوز آثاره.

وتابع أنه لا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت أردوغان إلى أن “زلزال كهرمان مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.

وقتل مئات الأشخاص وأصيب آلاف آخرون في تركيا وسوريا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا.

ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

فيما ضرب زلزال ثاني زوال اليوم الإثنين، على الساعة 13.24، بقوة 7.6 على سلم ريشتر.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إدارة الطوارئ والكوارث التركية للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ.

وكان أردوغان قد قال إن كل الوحدات المعنية في حالة تأهب تحت إشراف إدارة الكوارث والطوارئ.

وقال الرئيس التركي إن أولويات الحكومة هي عمليات الإنقاذ، وأشار إلى أن هناك 9 آلاف عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها.

مؤكدا أنه تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال.

وكشف أردوغان إن تركيا تلقت عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

وترحم الرئيس أردوغان على ضحايا هذه الكارثة الكبيرة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.​​​​​​​