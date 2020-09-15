ارتفاع ضحايا فيضانات السودان إلى 114 وفاة وإنهيار 83 ألف منزل

سجلت السودان، حصيلة جديدة لعدد القتلى من جراء الفيضانات التي عرفتها السودان، والتي ارتفعت إلى أكثر من 114 قتيل.

كما تهدم أزيد من 83 ألف منزل جراء هذه الفيضانات، حسب آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السودانية هذا الثلاثاء.

وحسب ذات الوزارة، فإن عدد قتلى الفيضانات ارتفع إلى 114 شخصا، كما انهيار نحو 33 ألف بيت بشكل كلي، وأكثر من 50 ألف بيت بشكل جزئي.

وعادة ما يشهد السودان هطول أمطار غزيرة في الفترة الممتدة بين جويلية وأكتوبر، وفيضانات عارمة سنويا.

ودفعت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النيل إلى مستوى غير مسبوق منذ بدء رصد النهر قبل أكثر من مئة عام، إلى إعلان حالة الطوارئ من طرف وزارة الداخلية السودانية لمدة 3 أشهر.