ارتفاع طفيف في أسعار النفط

عرفت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بنحو طفيف بعد تراجع حاد تم تسجيله أمس، وتم تداول خام “برنت” دون مستوى 80 دولارا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بحلول الساعة 10:38 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.07 بالمائة إلى 74.30 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” 0.16 بالمائة إلى 79.48 دولار للبرميل.

وأغلقت أسعار النفط على تراجع حاد إذ انخفض مزيج “برنت” بنسبة 4% في حين تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.5 بالمائة.

ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من أن يؤثر الركود الاقتصادي على الطلب العالمي على الذهب الأسود.