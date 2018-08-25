ارتفاع عدد الحالات المشتبه بهم وتأكيد وفاة إمرأة مصابة بالكوليرا ببوفاريك

أكد مدير مستشتفى بوفاريك، رضا دربوش، اليوم السبت، أن عدد الحالات المشتبه بها الاصابة بالكوليرا ارتفع إلى 117 حالة، بينما غادر المستشفى 29 شخصا.

وكشف ذات المتحدث لتلفزيون “النهار” ان السيدة فتيحة منصوري التي توفيت أمسية الجمعة، بمستشفى بوفاريك تؤكد اصابتها بوباء الكوليرا.

وأضاف مدير المستشفى، ان السيدة وصلت إلى المستشفى في حالة اسهال حادة، كما انها كانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى.

وأوضح المدير ان عدد الحالات المشتبه بهم إرتفع إلى 117 حالة، من بينهم 57 إمرأة، 28 رجل و32 طفلا.

مشددا على ان الأطباء والمتخصصون متكفلون بكل الحالات.