طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 34151

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة إلى 34151 شهيدا و77084 جريحا.

وجاءت هذه الحصيلة، بعد مرور 199 يوما على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

وحسب ذات المصدر، فإن جيش الإحتلال ارتكب 6 مجازر بحقّ العائلات في قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ 54 شهيداً و104 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة الى ان عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبه، أكّد الدفاع المدني في غزة، وجود 3 مقابر جماعية داخل أسوار مجمّع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.