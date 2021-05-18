ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 212 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى 212 وتدمير أكثر من 100 بناء.

وأوضحت الوزارة، إن عدد ضحايا القصف الصهيوني في أوساط الأطفال قد بلغ 61 شهيدا.

كما بلغ عدد الضحايا من النساء 36 ومن المسنّين 16، فيما زاد عدد الجرحى عن 1500.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن الاحتلال يمعن في استهداف المدنيين العزل في منازلهم، مستخدما القوة المفرطة.

وتابع أن العدوان الصهيوني أدى لتشريد عشرات الآلاف من المواطنين في ظروف صحية ومعيشية غير آمنة.

وعلى الصعيد الميداني، تتواصل المواجهات في كل أنحاء فلسطين تعبيرا عن الوحدة الفلسطينية.

وتشهد عموم الأراضي الفلسطينية باستثناء غزة التي تعاني ويلات الحرب، اليوم، إضرابا عاما.