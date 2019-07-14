ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 82 ضحية

السفينة كانت تقل 86 مهاجرا، قد انطلقت في جوان 4 جوان الماضي، من مدينة زوارة الليبية،بإتجاه أوروبا قبل أن تغرق قبالة السواحل التونسية.

وفي السياق ، قال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي، إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعا،

تم انتشال كل جثث 82 شخصا الذين كانوا بالسفينة التي غرقت الأسبوع الماضي.

وانطلق القارب المطاطي الأسبوع الماضي، من مدينة زوارة الليبية (120 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس).

وكان على متنه 86 مهاجرا، وفقا لمسؤول في الحرس البحري فضل عدم كشف هويته.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إنّ صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص، ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد .