ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 93 شخصا

ذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنه في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى إثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق “كروكوس سيتي” في موسكو يبلغ 93 شخصًا، وسوف يرتفع أكثر.

وقالت لجنة التحقيق على “تلغرام”: “في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى هو 93 شخصًا. وعدد القتلى سيرتفع أكثر”.

وأشارت إلى أن “أسباب الوفاة هي الجروح الناجمة عن أعيرة نارية والتسمم بمنتجات الاحتراق”.

وتابعت اللجنة في بيانها: “ثبت أن الإرهابيين استخدموا سائلاً قابلاً للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفل. التي كان يتواجد فيها الحضور”.

كما أوضحت اللجنة أن إجراءات التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم الإرهابي تستمر. مشيرة إلى أن فريق تحقيق مكون من محققين وعلماء مختصين بالتحقيق في الجرائم. وخبراء من لجنة التحقيق الروسية يواصلون العمل في مكان الحادث وفق الخطة التفصيلية للتحقيق في القضية الجنائية.

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