ارتفاع غير مسبوق في وفيات كورونا بالسعودية

سجلت السلطات الصحية في السعودية، أكبر ارتفاع خلال 24 ساعة في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، رصد 32 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 30 وفاة في اليوم السابق.

لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوى في المملكة، إلى 611 وفاة.

كما تم تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد، و806 حالة تعافي، خلال نفس الفترة.