ارتفاع قتلى جيش الإحتلال الصهيوني منذ بدء الهجوم البري إلى 132 قتيلا

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الصهيوني، منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 132 قتيلا.

وذلك بعد إعلان جيش الإحتلال عن مقتل جندي في معارك شمالي غزة.

وفي وقت سابق اليوم، اعترف جيش الاحتلال بسقوط قتيلين من الاحتياط، أحدهما ضابط برتبة نقيب، والثاني رقيب أول، في معارك شمالي قطاع غزة.