ارتفاع قتلى جيش الإحتلال الصهيوني منذ بدء الهجوم البري إلى 132 قتيلا
بقلم ط.خير الدين
أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الصهيوني، منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 132 قتيلا.
وذلك بعد إعلان جيش الإحتلال عن مقتل جندي في معارك شمالي غزة.
وفي وقت سابق اليوم، اعترف جيش الاحتلال بسقوط قتيلين من الاحتياط، أحدهما ضابط برتبة نقيب، والثاني رقيب أول، في معارك شمالي قطاع غزة.
وأعلن جيش الإحتلال الصهيوني، امس، مقتل جنديين آخرين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.
ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلاه اليوم الاثنين إلى 7 عسكريين بين ضباط وجنود.
وبهذا يرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 461 قتيلا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني.
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