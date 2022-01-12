ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حصيلة قياسية بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا داخل المملكة.

وحسب بيان وزارة الصحة السعودية، فقد تم تسجيل 5362 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 2499 شخصا من الإصابة بالمرض خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 218 حالة.

ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 593545 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي الإجمالي 552057 حالة.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة. حيث وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس في المملكة إلى 8899 وفاة.

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أكثر من 15 مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع

أصيب أكثر من 15 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي، في رقم قياسي سلبي جديد للجائحة.

وقالت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية، حسب ما نشره موقع روسيا اليوم، أنه خلال الأسبوع الماضي من 3 الى 9 جانفي ارتفع عدد حالات كوفيد 19 على مستوى العالم. حيث تم الإبلاغ عن “أكثر من 15 مليون حالة جديدة”.

وأضاف ذات المصدر، أن الأرقام كانت مرتفعة بشكل خاص في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ. مقارنة بإفريقيا التي جرى فيها تسجيل انخفاض بنسبة 11 في المئة.

كما تم تسجيل زيادة في أوروبا بنسبة 31٪، وأمريكا بنسبة 78٪، وفي شرق المتوسط ​​بنسبة 86٪، في حين زاد عدد الوفيات بشكل ملحوظ في إفريقيا بنسبة 84٪.

وفي أمريكا بنسبة 26٪، بينما انخفض معدل الوفيات في أوروبا بنسبة 10٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 6٪، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 11٪.

في المجمل، تلقت منظمة الصحة العالمية، خلال الأسبوع الماضي، تقارير عن 15.154.666 حالة إصابة بالفيروس و43.461 حالة وفاة بسبب مضاعفات “كوفيد 19”.