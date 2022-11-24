ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس، بلغ عدد الحالات الجديدة 31656 حالة خلال اليوم الماضي وحده.

وأعلنت اللجنة الحكومية لشؤون الصحة عن وفاة شخص واحد خلال اليوم الماضي بسبب فيروس كورونا.

ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5232.

وتسارع انتشار فيروس كورونا في الصين بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وتطور الوضع الوبائي خاصة في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، تليها مدينة تشونغتشينغ ومقاطعة خنان الوسطى.

كما بلغ عدد المناطق المصنفة خطيرة وعالية الخطورة 19190 منطقة في الصين.