حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى على بعض المناطق الجنوبية.

وأضاف نفس المصدر أن درجات الحرارة قد تصل إلى 47 درجة مئوية تحت الظل. وهذا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

وجاء في ذات التنبيه أن الولايات المعنية: تيميمون، برج باجي مختار وأدرار.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيها لها تحذر فيه من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية تحت الظل.

وأوضح المصدر أن هذ الإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة سيستمر طيلة نهار السبت.

أما الولايات المعنية فهي: الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح ، أدرار ، برج باجي مختار.

وأضافت ذات المصالح في تنبيه ثانٍ، أن كل من ولاية عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة وميلة ستعرف ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.

وهذا طيلة نهار اليوم السبت ، أين ستصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية تحت الظل.

هذا وأعلنت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، عن تسجيل إرتفاع في درجات الحرارة بعدة ولايات شرقية من الوطن.

وحسب ذات النشرية ، فإن ارتفاع درجات الحرارة ستخص ولايات سكيكدة،عنابة، الطارف،قالمة، قسنطينة وميلة، حيث تم تصنيفها في مستوى يقظة برتقالي.