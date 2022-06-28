ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على هذه الولايات

حذر الديوان الوطني لمصالح الأرصاد الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على العديد من الولايات.

أوضحت نشرية خاصة، لذات المصالح، أن درجات الحرارة تتعدى 49 درجة تحت الظل على ولايات برج باجي مختار، أدرار، إن صالح، تيميمون وورقلة.

واشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن موجة الحر ستستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء.

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درجات حرارة مرتفعة على هذه الولايات

هذا وأعلنت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أمس الخميس، عن تسجيل إرتفاع في درجات الحرارة بعدة ولايات شرقية من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن ارتفاع درجات الحرارة ستخص ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة وميلة، حيث تم تصنيفها في مستوى يقظة برتقالي.

كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 الى 44 مئوية و قد تصل أو تتجاوز 45 درجة محليا باتجاه المناطق الداخلية. خلال فترة صلاحية النشرية يومي الخميس والجمعة.

موجة حر قوية تضرب هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن موجة حر بسبب إندفاع كتلة هوائية ساخنة من الجنوب تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة حيث ستتعدى 40 درجة على المناطق الساحلية و45 درجة على المناطق الداخلية و47 درجة بالجنوب. وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة بداية من يوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة ستكون صافية ومشمسة على المناطق الساحلية. مع بعض الأمطار المرتقبة على الولايات الداخلية غدا الأربعاء. ويوم الخميس ستشهد الولايات الداخلية الغربية على غرار سعيدة، معسكر وتيارت تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية. أما عن درجات الحرارة المرتقبة فتكون مرتفعة وحارة بسبب إندفاع كتلة هوائية ساخنة من الجنوب نحو المناطق الشمالية للوطن. كما ستكون درجات الحرارة مرتفعة خلال الصبيحة لتتراوح مابين 18 الى 25 درجة على المناطثق الشمالية للوطن، و30 بالجنوب. كما ستكون فوق معدلها الفصلي خلال الظهيرة أين ستتعدى 35 درجة تحت الظل بالمناطق الساحلية. وتتعدى 40 درجة تحت الظل على المناطق الداخلية و47 درجة الجنوب. وعن توقعات الطقس المرتقبة خلال الأيام المقبلة، ومن الفاتح جوان إلى 10 جوان المقبل ستكون الأجواء حارة بسبب تواجد مرتفع للضغط الجوي وكتلة هوائية ساخنة تندفع من الجنوب نحو المناطق الشمالية للوطن. كما ستكون الأجواء حارة جدا يوم 6 جوان. أين تتعدى 40 درجة تحت الظل بالمناطق الساحلية. و45 درجة بالمناطق الداخلية. وتتعدى 47 درجة وتصل أحيانا إلى 50 درجة بالجنوب. على غرار ولايات عين صالح، عين قزام وأدرار. وهذا بسبب الكتلة الهوائية الحارة.

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