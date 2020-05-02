ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت السلطات الصحية السعودية، 1362 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في السعودية، إلى 25459 شخصا.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 176 متوفيا.

وتم رصد 210 حالات شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 3765 شخصا بالمملكة العربية السعودية.