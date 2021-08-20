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ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا

بقلم ط.خير الدين
ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا
كورونا
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كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 37314  إصابة و114 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ليصل اجمالي الحالات الى 6.429 مليون إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 131487 حالة، بعد تسجيل 114 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

هذا وازداد عدد الاصابات هذا الشهر بفيروس كورونا بشكل كبير، خصوصا بعد رفع  بيرطانيا قيود التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الرامية لاحتواء المرض في منتصف جويلية..

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