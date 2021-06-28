بريطانيا تسجل حصيلة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 22868 إصابة و3 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 4755078 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة قبل سنة، كما تم تسجيل 3 وفيات ليصل عدد الوفيات في بريطانيا الى 128103 شخصا.

من جانب اخر، كشف نفس المصدر بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وصل إلى 44.454 مليون شخص، من بينهم أكثر من 32.583 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

هذا وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والمرتبة الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.