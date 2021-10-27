ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 43941 إصابة و207 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 8897149 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 140041 حالة، بعد تسجيل207 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.