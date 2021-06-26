ارتفاع قياسي لعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

كشفت وزارة الصحة في بريطانيا، اليوم السبت، عن تسجيل 18270 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 4717811 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة قبل سنة، كما تم تسجيل 23وفيات ليصل عدد الوفيات في بريطانيا الى 128089 شخصا.

من جانب اخر، كشف نفس المصدر بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وصل إلى 44.078 مليون شخص، من بينهم أكثر من 32.244 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

هذا وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والمرتبة الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.