ارتفاع قياسي للإنتاج العالمي للوقود الحيوي

سجل الإنتاج العالمي للوقود الحيوي، ارتفاعاً ملحوظاً في 2023، بنسبة 8.6 بالمئة، ليحقّق رقماً قياسياً جديداً.

وحسب بيانات صادرة عن معهد الطاقة البريطاني، وصل الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي إلى 2072 مليون برميل نفط مكافئ يومياً في 2023. مقابل 1907 مليون برميل نفط مكافئ يومياً في 2022.

واحتفظت الولايات المتحدة بصدارتها لقائمة أكثر عشر دول انتاجاً للوقود الحيوي عالمياً في عام 2023. بعد أن وصل إنتاجها إلى 804 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً، مقابل 729 ألفاً في 2022. لتسجّل ارتفاعاً بأكثر من 10 بالمئة.

وحافظ البرازيل على المركز الثاني في القائمة بإنتاج 455 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في 2023، مقابل 390 ألفا عام 2022. محققة زيادة أكثر من 16 بالمئة.

فيما جاءت إندونيسيا في المرتبة الثالثة، بإنتاج 194 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في 2023، مقابل 174 ألف برميل نفط مكافئ يومياً عام 2022، بزيادة أكثر من 11 بالمئة.

وجاء الصين في المركز الرابع بقائمة أكثر 10 دول إنتاجاً للوقود الحيوي عالمياً، بعد أن وصل إنتاجها في 2023 إلى 78 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. مقابل 72 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في 2022، بنسبة زيادة بلغت 8.5 بالمئة.