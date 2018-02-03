ارتفاع منسوب مياه نهر السين بباريس من جديد

عاود منسوب نهر السين الارتفاع قليلا، لكن يُتوقعُ أن يعود الى الانخفاض الاثنين المقبل.

بحسب ما أعلن جهاز متابعة مجاري المياه في باريس.

وفاض النهر على أرصفة العاصمة، وعطل حركة النقل، وتم منع تشغيل عباراتِه.

كما تم وقفُ عملِ خطٍ حديدي يَعبرُ النهر حتى ال10 من الشهر الجاري على اقل تقدير.

وبلغ ارتفاع مستوى ماء النهر عند جسر “اوستيرليتز” شرق العاصمة الفرنسية، صباح اليوم 5,45 امتار ويمكن ان يصل الى 5,60 امتار.

ونجم ذلك عن امطار هطلت الاربعاء وادت الى ارتفاع منسوب المياه في السين ورافديه ايون ومارن.