ارتفعت أسعارها بشكل جنوني.. شراء سيارة في الولايات المتحدة أضحى صعبا

قالت شبكة CNN إنه في السابق لم يكن من الصعب شراء سيارة في الولايات المتحدة كما هو الحال اليوم. على الرغم من تحسن مشكلات العرض والتضخم حيث تسجل أسوأ الأوقات لشراء سيارة منذ عقود.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه وفقا للبيانات الحديثة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل. فإن أسعار السيارات زادت بشكل “أعلى وأسرع بداية من عام 2020، أكثر من أي وقت مضى منذ 35 عاما”.

وبدت مؤشرات أسعار السيارات الجديدة والمستعملة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أربع سنوات في عام 2019. ولم ترتفع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بهذا القدر، وبهذه السرعة. منذ عقود، ويعتبر سوق السيارات المستعملة بشكل عام أكثر تقلبا من سوق السيارات الجديدة.

إلا أن بيانات مكتب الإحصاء تظهر أن التضخم في السيارات المستعملة قد تباطأ بشكل كبير منذ ديسمبر 2022. كما زاد في الأشهر التي سبقت ذلك. لكن السيارات المستعملة لا يزال أمامها وقت طويل قبل الاقتراب. من أسعار مبيعات 2019، وأسعار السيارات الجديدة لم تتباطأ بعد”.

وقفز متوسط سعر السيارة الجديدة بنحو 12 ألف دولار في السنوات الخمس الماضية. وبالنسبة للسيارات المستعملة، لا يزال متوسط السعر أعلى بنحو 9000 دولار عما كان عليه في فيفري 2018.

كما يبلغ متوسط سعر السيارة الجديدة الآن نحو 48 ألف دولار. وقبل خمس سنوات فقط، كان متوسط تكلفة السيارة الجديدة 36 ألف دولار فقط. ولم يشهد مشترو السيارات مثل هذه الارتفاعات منذ السبعينيات والثمانينيات.

وبدأ ارتفاع الأسعار عام 2020، وذلك ناتج عن أسباب عديدة ومنها توقف المصانع بسبب وباء كورونا. كما أن هناك مشاكل حصلت في سلاسل التوريد والمعالجات الرقمية الضرورية في صناعة السيارات. إضافة لارتفاع تكاليف الشحن والمواد وارتفاع أسعار النفط.