ارتياح في تونس بعد توقيع السبسي للمرسوم الرئاسي

أثار توقيع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمس الجمعة، للمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، ارتياحا لدى التونسيين.

وكانت تونس، قد عرفت حالة من الخوف والجدل، حول امكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، شددت عدد من الأحزاب، على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.

للتذكير، يفرض “الفصل 101” من القانون الانتخابي التونسي، أن تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي، 3 أشهر، قبل يوم الاقتراع.

وكان الرئيس التونسي، قد تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، في 27 جوان الماضي، حسب ما أعلنته الرئاسة التونسية.