ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية في برج باجي مختار

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 جوان، فقد تم توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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وتوقيف 28 تاجر مخدرات. وإحباط محاولات إدخال 16 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

‏- حجز كميات ضخمة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ (662.1.616) قرص و (1000) غرام من مادة الكوكايين خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

‏- توقيف (60) شخصا وضبطت (25) مركبة و(42) مولدا كهربائيا و(43) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح.

‏- توقيف (12) شخصا آخرا وحجز (1) مسدس آلي و(3) بنادق صيد و(13.660) لتر من الوقود.