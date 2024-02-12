اسامة حمدان: اطلعنا على رد الاحتلال بشأن مقترح باريس وما عرضه  يؤكد أنه غير جاد 

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أسامة حمدان، اليوم الإثنين، أنه خلال لقاء وفد الحركة في القاهرة تم مناقشة ردهم على مقترحات باريس.

وقال ذات المتحدث، أن ما عرضه الاحتلال من معادلات لتبادل الأسرى يؤكد أنه غير جاد.

كما أشار الى ان حركة حماس اطلعت،أمس، على رد الاحتلال بشأن مقترح باريس، معتبرا ان رد الاحتلال هو تراجع عن مقترح باريس ويضع عقبات لا تساعد في إبرام اتفاق.

وشدد اسامة حمدان ان استمرار الحرب في غزة يضع جميع المشاركين فيها أمام مسؤولية تاريخية، حيث لا يزال مجرم الحرب نتنياهو مصرا على مواصلة حرب الإبادة في غزة.

وبخصوص ادعاء جيش الإحتلال انه قام بالوصول الى اسيرين، أوضح القيادي في حماس ان روايات صحفية ميدانية تقول إن الأسيرين الصهيونيين الذين أعلن الاحتلال تحريرهما لم يكونا بيد حركة حماس،واحتفاء الاحتلال بالوصول إلى أسيرين حسب روايته محاولة لرفع الروح المعنوية.

كما دعا ذات المتحدث محكمة العدل الدولية إلى توثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة.