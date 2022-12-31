اسبانيا تفرض اختبار كورونا على القادمين من الصين

أعلنت الحكومة الإسبانية فرضها اختبار “كوفيد”، على الوافدين من الصين وسط زيادة المخاوف من عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

وحسب ما كشفت عنه وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس خلال مؤتمر صحفي بمدريد، إنه بالإضافة إلى الاختبار، سيتعين على الركاب أيضا إثبات أن تطعيماتهم ضد كوفيد حديثة، بتقديم شهادة رقمية، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبيرغ” للأنباء.

وأضافت ذات المتحدثة ان المخاوف الرئيسية لإسبانيا تكمن في الظهور المحتمل لمتغيرات جديدة لكوفيد في الصين.