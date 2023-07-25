اسبانيا.. وفاة شخص وإنقاذ 84 مهاجرا غير شرعيا في جزر الكناري

أشار عناصر إنقاذ اسبانية، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم أنقذوا قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري، و وجدوا فيه رجلا ميتًا. و 84 مهاجرا آخر من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ورصد الحرس المدني الزورق فجرًا على بعد 15,7 كيلومترا من جزيرة كناريا الكبرى. بحسب ما قال عناصر الإنقاذ البحري لوكالة فرانس برس. ولفتوا إلى وجود امرأة واحدة على متن القارب. وأضاف عناصر الإنقاذ أن هؤلاء المهاجرين نقلوا إلى الشاطئ ووصلوا إلى ميناء أرغوينيخين نحو الساعة 04,00 ت غ حيث تمّ الاعتناء بهم.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية حتّى الخامس عشر من تموز/يوليو، وصل 14021 مهاجرا غير شرعي إلى إسبانيا منذ بداية العام. وتوقّفت غالبيتهم أي نحو 7590 مهاجرا في جزر الكناري. حيث انخفض عدد الوافدين بنسبة 18,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتسلك طريق الهجرة إلى جزر الكناري بشكل خاص منذ عدّة سنوات. بسبب تشديد الرقابة في البحر الأبيض المتوسط .حيث العبور خطير بشكل عام ويوجد الكثير من حطام السفن.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، قتل أو فقد 126 مهاجرًا أثناء العبور إلى جزر الكناري في النصف الأول من العام. أما منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية فتقول إنّ هناك 778 شخصا بين قتلى ومفقودين.